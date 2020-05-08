В условиях пандемии интернет-трафик утроился

Пандемия COVID-19 кардинально изменила нашу жизнь: то, как мы работаем, общаемся друг с другом, учимся или покупаем предметы первой необходимости. Эти изменения коснулись всего мира, и одновременно стал еще более очевидным так называемый «цифровой разрыв». Ведь до сих пор 3,6 миллиарда человек в мире не имеют доступа к интернету.

Об этом заявили в Женеве ведущие эксперты Международного союза электросвязи (МСЭ) в ходе онлайн -брифинга для журналистов, посвященного последствиям пандемии коронавируса.

«Мы уже давно живем в цифровом обществе, однако никогда раньше не могли предположить, что нас вынудят сидеть дома и использовать цифровые технологии для общения друг с другом, для работы и ведения бизнеса. Это нечто абсолютно новое», — сказал Генеральный секретарь МСЭ Хоулинь Чжао.

В Международном союзе электросвязи высоко оценили роль работников сектора информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и считают их «невоспетыми героями».

Интернет-трафик «утроился»

«Мы также должны признать, что в нынешних условиях услугами и сетями ИКТ не так легко управлять. Ведь никто не мог и представить себе ситуации, когда трафик в интернете может почти утроиться», — сказал Чжао, отметив связанный с пандемией громадный всплеск в том, что касается проведения видеоконференций и использования смартфонов.

И если раньше широкополосная связь, в основном, использовалась в городских офисах, теперь она все больше востребована в пригородах и сельских районах, жители которых сейчас учатся или работают, не выходя из дома. И это, по словам Чжао, создает большие проблемы.

Директор бюро радиосвязи МСЭ Марио Маневич сообщил, что в организации определили, какие дополнительные ресурсы требуются странам «для внедрения новых технологий, которые могут помочь обеспечить дешевой связью тех, кто не имеет сейчас адекватного доступа к интернету».

Эти технологии используют как спутниковые, так и наземные средства и могут охватывать большие территории, что позволит обеспечить доступ к широкополосному интернету жителям сельских и отдаленных районов».

«Повсеместная потребность» в широкополосной связи

Марио Маневич добавил, что правительства должны активно использовать новые ресурсы и создавать условия, которые позволят операторам связи выполнять свою работу по обеспечению острой «повсеместной потребности» в широкополосном интернете.

«Необходимость обеспечить всеобщий доступ к интернету никогда не ощущалась так остро, как сегодня,- сказала Директор бюро развития электросвязи МСЭ Дорин Богдан-Мартин. «Сейчас много говорят о том, каким будет «новый нормальный мир» в посткоронавирусное время, — заметила она. — Я считаю, что «новой нормой» должно стать наличие у всех без исключения доступа к широкополосной интернет-связи».