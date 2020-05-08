7 мая стало известно, что новый КоАП РБ КоАП предусматривает категоризацию административных правонарушений по степени тяжести, а также главу о штрафных баллах за нарушение ПДД. Соответствующая информация появилась на Национальном правовом интернет-портале.

«Профилактические меры воздействия предполагается применять в рамках института освобождения от административной ответственности, а штрафные баллы – также наряду с наложением административного взыскания», — сказал директор НЦЗПИ Вадим Ипатов.

В зависимости от конкретного правонарушения будет начисляться от 1 до 4 баллов. При наборе нарушителем в течение года 15 баллов он лишается права управления ТС.

Сведения о количестве начисленных баллов водителю будут сообщать при рассмотрении конкретного правонарушения.

«Таким образом, для большинства водителей предлагаемая система никакой угрозы не представляет. Вместе с тем систематических правонарушителей, безрассудно относящихся к соблюдению установленных требований, возможные последствия заставят задуматься», — отметил Вадим Ипатов.

Бальная система будет принята сразу после внесения изменений в Закон.

Прежде, чем балльная система будет принята, необходимо внесение изменений в Закон «О дорожном движении». Весной 2019 года парламент не успел его принять, потому что он был направлен на доработку.