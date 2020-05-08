8 мая Министерство труда и социальной защиты подсчитало число ветеранов ВОВ в Беларуси.

Как рассказали в Минтруда, в Беларуси проживают 4,7 тысячи ветеранов войны и 14,3 тысячи граждан, которые пострадали от последствий войны.

Самым возрастным участникам и инвалидам войны, проживающим в Беларуси, в настоящий момент 104 года, а самым молодым, которые были в то время подпольщиками и партизанами, — 87 лет.

Ведомство подчеркнуло, что в нашей стране для таких граждан предусмотрены меры социальной защиты, ежемесячные дополнительные выплаты к пенсиям, а также предоставление государственных социальных льгот.