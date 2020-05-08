8 мая, в 4:06 в дежурную часть Березовского РОВД поступила

информация о ДТП вблизи д.Ярцевичи (подъезд от автодороги Р-136 к Белоозерску), пишет телеграмм-канал пресс-службы МВД.

В результате столкновения автомобилей «Рено Меган Сценник» и «Ниссан Премьера» погибли 4 человека: водитель,1997 года рождения, два пассажира «Ниссана» и пассажир «Рено».

Водитель автомобиля «Рено» (58 лет) доставлен в больницу.

При столкновении автомобиль «Ниссан» загорелся.

Сечайс на месте происшествия работают следователи, эксперты, сотрудники ГАИ и МЧС.