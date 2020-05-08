Проведение военного парада в городе Минске в честь 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне запланировано 9 мая 2020 года в 11.00.

А его генеральная репетиция состоится 8 мая в 21.00. Как сообщили в Министерстве обороны страны, начало выдвижения механизированной колонны на тренировку из военного городка Уручье состоится в 16.00. Минчанам, собирающимся передвигаться по городу после этого времени, следует учитывать, что перекрываться движение будет по улицам Основателей, Стариновской, Тимирязева, Саперов, Орловской, Сурганова, проспектам Независимости, Машерова, Победителей.

После проведения военного парада 9 мая механизированная колонна будет убывать в пункт постоянной дислокации по маршруту: проспект Машерова – улица Тимирязева – улица Саперов – проспект Победителей – улица Орловская – улица Сурганова – проспект Независимости – улица Стариновская – военный городок Уручье.