7 мая на въезде в Бобруйск жестко разбился мотоциклист. Молодой человек погиб. Телеканал «Бобруйск 360» рассказал подробности трагедии.

Пассажирский автобус ехал по Минскому шоссе и повернул влево, на дорогу к санаторию «Шинник», когда в него на полной скорости врезался мотоциклист, летящий в сторону города. Байкер не успел сбросить скорость и на полном ходу врезался прямо в пассажирскую дверь. Тормозной пусть растянулся на несколько метров — на асфальте осталась черная полоса…

«Просто стекло в меня попало, и все. Из-за этого я повернулся и посмотрел, что произошло», — рассказал один из пассажиров.

Никто из пассажиров не пострадал.

«Я только услышала, как стекла полетели в меня. Все, остановились и вызвали скорую и гаишников», — рассказала кондуктор автобуса.

Обломки мотоцикла разлетелись по всей дороге. Врачи до последнего боролись за жизнь парня, но спасти его не удалось…