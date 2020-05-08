Депутат Палаты Представителей Национального Собрания Республики Беларусь Ирина Луканская бережет копию победного выпуска «Красной звезды», подаренную ее деду Михаилу Семеновичу Гершману, который ушел на фронт добровольцем.

«Мой дедушка ушел на фронт в 17 лет добровольцем, когда его мать и пятерых родных братьев и сестер расстреляли немцы. Это победный выпуск «Красной звезды» 1945 года. Копию самого долгожданного номера дедушке вручили в честь годовщины Победы. Это наша семейная реликвия. «Вечная слава героям, павшим в боях с врагом и отдавшим свою жизнь за свободу и счастье нашего народа».

О своих подвигах дедушка рассказывать не любил и наград своих не считал. Последняя нашла своего героя спустя 25 лет после войны, это Орден Славы, который наша семья передала в музей города Гродно, чтобы помнили потомки о войне и чтобы ценили мир на нашей земле», – сказала депутат Палаты Представителей Национального Собрания Республики Беларусь Ирина Луканская.