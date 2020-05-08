В канун 75-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне стихотворение Расула Гамзатова читают студенты Белорусского национального технического университета.

«Мы, студенты Белорусского национального технического университета, храним память о подвиге людей, которые своим единством и сплоченностью, трудолюбием и самоотверженностью, невероятной любовью к Родине отвоевали мир, свободу и независимость. Мы преклоняемся перед мужеством ветеранов Великой Отечественной войны. Мы гордимся тем, что неоценимый вклад в победу над фашизмом внес белорусский народ, наши земляки. Мы прикасаемся к обжигающей правде войны и понимаем, что на самом деле значит любить свою землю. Мы склоняем головы перед теми, кто отдал жизни во имя спасения нашей страны,» – такими словами сопровождают свое видео на YouTube молодые люди.