Правительство подготовило проект указа, который должен разрешить проблемы туристической отрасли, возникшие из-за коронавируса.

Туристическая отрасль одной из первых почувствовала на себе удар коронавируса, заявил премьер-министр Сергей Румас, передает Sputnik.

По его словам, сегодня туристический сектор формирует около 2% ВВП. В целом отрасль принесла в прошлом году только от экспорта услуг 265 миллионов долларов. В туризме занято более 5,5 тысяч человек.

«Туристическая отрасль, наверное, одной из первых почувствовала на себе удар коронавируса. По поручению главы государства сегодня правительство осуществляет мониторинг отраслей и крупных предприятий, которые пострадали от пандемии», — отметил глава Совмина.

Сергей Румас сказал, что в результате пандемии было много заявок на въездной и выездной туризм аннулировано. При этом туркомпании оплатили услуги на 400 миллионов рублей.

«Сегодня контрагенты наших туристических компаний не могут вернуть эти средства. Туристические поездки отменяются. Туристические компании в связи с этим не могут вернуть средства своим клиентам», — констатировал премьер.

По его мнению, в настоящий момент туристическая отрасль нуждается в отдельной поддержке. Практически подготовлен указ главы государства, который поможет решить эти проблемы.

«Предполагается, что будет установлен мораторий до 31 декабря текущего года на возврат этих средств», — анонсировал Сергей Румас.

При этом он уточнил, что если иностранная компания возвращает деньги белорусской турфирме, то деньги клиентам должны быть возвращены в семидневный срок.