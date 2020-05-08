В Беларуси планируется снизить максимальный штраф за административные правонарушения с 200 до 30 базовых величин (1 базовая величина сегодня равна 27 рублям). Об этом Национальному правовому интернет-порталу рассказал директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов, передает Еврорадио.

Также рассматривается вариант закрепить допустимость штрафа, меньшего за нижний предел санкции. В новый вариант Кодекса об административных правонарушениях планируется также ввести норму о снижении размера штрафа, если человек заплатил его в сокращенный срок.

Из числа административных взысканий планируется исключить предупреждение и исправительные работы. По словам Ипатова, предупреждение предлагается перевести в ряд профилактических мер.