Живая легенда бокса Майк Тайсон всерьез нацелился на возвращение в ринг. 53-летний американец заявил, что хочет поучаствовать в непродолжительных боях – и со всех сторон на него посыпались предложения.

Особенный интерес к Тайсону проснулся после того, как он разместил в Instagram фрагмент своей тренировки. Многие действующие спортсмены, тренеры и рядовые фанаты были удивлены феноменальной формой ветерана бокса.

Среди многих предложений были и не самые стандартные. Так Майк может заработать внушительную сумму, даже не снимая перчатки с гвоздя. Дело в том, что лига по боям голыми кулаками Bare Knuckle Fighting Championships (BKFC) готова заплатить легенде 20 миллионов долларов. Тайсон сможет выбрать себе любого соперника из ростера BKFC.

Пока сам «Железный Майк» это предложение не комментировал.

Интересно, что вслед за Тайсоном в бокс возвращается и его давний соперник, Эвандер Холифилд. Американцы встречались в ринге два раза. В 1996 году Холифилд праздновал победу техническим нокаутом в 11 раунде. В 1997 году Эвандер снова победил – за счет дисквалификации Тайсона, который откусил ему кусок уха. Этот случай стал одним из самых скандально известных в истории вида спорта.