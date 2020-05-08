9% опрошенных белорусских компаний сообщили, что они жертвуют деньги организациям здравоохранения.

Такой информацией в ходе онлайн-встречи в рамках «Открытого диалога по экономическим реформам» поделился старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Родион Морозов. Он озвучил результаты опроса 100 выбранных произвольно микро, малых и средних предприятий Беларуси. Исследование проводило Mia Research в период с 13 по 27 апреля.

Пожертвования организациям здравоохранения — самая популярная мера поддержки медработников среди белорусских бизнесменов. О таком поступке сообщило 9% респондентов. Еще 24% респондентов сообщили, что планируют так поступить.

Еще 7% опрошенных представителей бизнеса рассказали, что жертвуют деньги на медицинские цели волонтерам. Поступить аналогичным образом намерены еще 11% представителей коммерческих структур.

Также 7% бизнесменов предоставляют свои товары/услуги уязвимым группам населения бесплатно или со значительной скидкой. Также поступить намерены 10% участников опроса.

5% предоставляют в безвозмездное пользование свое имущество. У такого же количества подобные меры в планах.

Еще 3% респондентов признались, что закупают и передают на безвозмездной основе товары нуждающимся. Предполагают так сделать еще 6% опрошенных.

Лишь 1% переориентировал производство под востребованные в период пандемии товары и 1% намерен поступить также.

По словам Родиона Морозова, такие действия белорусского бизнеса вызывают гордость и уважение.