Компания миллиардера Илона Маска Neuralink в течение года испытает вживление в человеческий мозг специального импланта, который даст многим людям шанс на полноценную жизнь.

Об этом Маск заявил во время подкаста на YouTube-канале Джо Рогана, сообщает Business Insider.

Маск уверен, что специалисты его компании в ближайший год закончат работы по созданию импланта, который предназначен для людей, утративших из-за повреждений мозга зрение, слух или подвижность конечностей.

«В принципе, чип может исправить все, что не так с мозгом… У нас есть шанс внести вклад, сделав их здоровыми, и восстановив некоторые функции, которые они потеряли», — подчеркнул Маск.

Предполагается, что чип будет размещен под костями черепа, а соединение с мозгом пройдет при помощи электродов.