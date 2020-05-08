8 мая в Минске состоялась закладка капсул с землей с мест захоронений в крипту храма‐памятника в честь Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших.

Целый год в Беларуси проводились торжественные мероприятия в местах воинской славы с заполнением капсул землей с них. Теперь эти капсулы прибыли в минский храм. Здесь уже находятся емкости с землей из городов-героев бывшего СССР, стран Европы.

Происходил ритуал в торжественной обстановке, с участием роты почетного караула. Отдал дань уважения павшим президент станы Александр Лукашенко.