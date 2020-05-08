Во второй декаде мая сохранится прохладная погода с дождями, сообщил начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Александр Беганский на пресс-конференции в Минске в пятницу.

«Текущая метеорологическая обстановка складывается достаточно непросто. Характер погоды определяют активные атмосферные фронты. Так, в первые шесть дней мая осадки составили половину, а в некоторых районах даже 70% месячной нормы. В первую очередь это относится к восточным и северо-восточным районам», — отметил Беганский.

В настоящее время, продолжил он, характер погоды определяется влиянием области повышенного атмосферного давления, сформированной в холодной воздушной массе. «Существенных осадков в предстоящие выходные не ожидается, однако температурный фон будет находиться близко к многолетним значениям. В ночные часы есть вероятность слабых заморозков. Днем воздух будет прогреваться до отметок +15..+20°C, по югу не исключено повышение до +24°C», — рассказал Беганский.

До середины мая, согласно прогнозу Белгидромета, сохранится неустойчивая погода, определяемая чередованием влияния атмосферных фронтов и областей повышенного давления. «Поэтому не обойдется без дождей, в отдельные дни есть вероятность выпадения мокрого снега. За счет распространения воздушных масс с северо-запада Европы температурный фон останется пониженным, в связи с чем температура воздуха во второй декаде мая прогнозируется несколько ниже нормы. «Это связано с довольно низкими температурами в ночное время, с высокой вероятностью прогнозируются заморозки. Более-менее значимое повышение температуры ожидается в 3 декаде мая», — сообщил Беганский.