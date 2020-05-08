63-летний канадец Глен Хэнлон будет главным тренером немецкого «Крефельда». Об этом изданию Extra-Tipp сообщил новый управляющий и спортивный директор «пингвинов» Роджер Николас.

Официального подтверждения от клуба еще не было.

Отмечается, что контакт с Хэнлоном был установлен через Сергея Савельева, который в будущем станет помощником спортивного директора. 24-летний латвиец восторженно отозвался о Хэнлоне на онлайн-портале Mein Krefeld: «Глен – это удача для нас и лиги. Он, безусловно, станет одним из сильнейших тренеров в лиге».

Два предыдущих сезона Глен Хэнлон возглавлял венгерский клуб «Йегешмедвек», выступавший в чемпионате Словакии. 23 января его на этом посту сменил словенец Марцел Родман.

Глен Хэнлон тренировал сборную Беларуси на чемпионатах мира 2005, 2006, 2009 и 2014 годов и трижды выводил ее в плей-офф. На ЧМ-2006 белорусы заняли 6-е место, это до сих пор лучший результат в истории команды на мировых форумах. На домашнем первенстве планеты-2014 в Минске белорусы стали седьмыми.

В сезоне-2009/10 годов Хэнлон возглавил минское «Динамо», но был уволен уже 20 октября после домашнего поражения от «Амура». Через три недели после той отставки он ушел и из сборной Беларуси, которую собирался везти на Олимпиаду-2010 в родной для себя Ванкувер.

«Крефельд» в ушедшем сезоне занял 12-е место среди 14 команд DEL-лиги – сильнейшего дивизиона чемпионата Германии. C 1995-го по 2000 год одной из главных звезд «Крефельда» был белорусский форвард Андрей Ковалев.