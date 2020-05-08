ОАО «Авиакомпания «Белавиа» сообщила о дополнительных мерах по защите пассажиров и предотвращению опасности заражения вирусом Covid-19 в аэропорту и во время полета.

«С 11 мая 2020 года все пассажиры, включая детей старше 6 лет, при оформлении в аэропорту для полета рейсами ОАО «Авиакомпания «Белавиа» должны постоянно быть в защитных масках во время регистрации, при прохождении досмотра на безопасность, в автобусах или на телетрапе, а также на борту воздушного судна в течение всего времени полета (за исключением времени приема пищи)», — говорится в сообщении.

Компания подчеркивает, что пассажирам необходимо иметь свои маски.

Пассажиры, не соблюдающие указанное требование, к посадке в воздушное судно для полета рейсом «Белавиа» не допускаются к посадке и отстраняются от полета.