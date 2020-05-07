Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 мая 2020 года, по предварительным данным, составили 7 882,9 млн долларов в эквиваленте. Об этом сообщили в Нацбанке.

За апрель золотовалютные резервы выросли на 96,2 млн долларов (на 1,2%) после снижения в марте на 1 018,4 млн долларов (на 11,6 %).

Как отмечает регулятор, основным фактором роста уровня золотовалютных резервов в апреле стала покупка инвалюты Нацбанком на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. Также увеличению резервов способствовали рост стоимости монетарного золота и поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от продажи Минфином на внутреннем рынке облигаций, номинированных в иностранной валюте.

В апреле правительством и Нацбанком исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму около 317 млн долларов.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год объем международных резервных активов на 1 января 2021 года должен составить не менее 7,3 млрд долларов.