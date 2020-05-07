36-летний научный сотрудник Школы медицины Питтсбургского университета Бинг Лю был убит 2 мая в своем доме в пригороде Питтсбурга. Человек по имени Хао Гу, который его застрелил, покончил жизнь самоубийством, сообщает CNN со ссылкой на полицию.

Представитель полиции рассказал, что оба мужчины знали друг друга, но нет доказательств, что Бинг Лю погиб из-за своей национальности — он был китайцем. В заявлении полиции, опубликованном в фейсбуке, сказано, что случившееся стало «результатом длительного спора по поводу интимного партнера». Участники расследования уверены, что произошедшее не связано с работой университета или эпидемией коронавируса.

В сообщении Питтсбургского университета о кончине профессора сказано, что Бинг Лю был выдающимся исследователем. В университете считают, что он был близок к тому, чтобы понять клеточные механизмы коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19.