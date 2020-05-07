Президентские выборы в Польше 10 мая не состоятся, сообщили лидер правящей партии «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский и его партнер по коалиции, лидер политического объединения «Соглашение» Ярослав Говин. Их заявление опубликовано в Польском агентстве печати.

«Спикер сейма объявит о новых президентских выборах в первый возможный срок», — говорится в заявлении. Его авторы указали, что это решение было принято «в связи с отказом оппозиции принять все конструктивные предложения, дающие возможность провести выборы президента в этом году в установленные в конституции сроки».

Как отметили Качиньский и Говин, новые выборы решено провести в заочной форме — по почте.

Ранее нижняя палата польского парламента (сейм) приняла предложенный партией «Право и справедливость» закон о заочном голосовании на выборах президента. 5 мая верхняя палата (сенат) отклонила этот закон. Однако сейм может преодолеть вето сената большинством голосов.

По данным польского Министерства здравоохранения, в стране зафиксировано 14 740 случаев заражения коронавирусом. Скончались свыше 700 заболевших.