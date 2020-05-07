Молодечненским межрайонным комитетом государственного контроля в ходе внеплановой проверки УП «Мядельское жилищно-коммунальное хозяйство» были установлены нарушения при начислении платы за оказанные населению жилищно-коммунальные услуги, неэффективное использование бюджетных средств и прочие нарушения законодательства.

Так, с февраля прошлого по февраль нынешнего года на сумму более 2,6 тыс. рублей сверх положенного начислена потребителям плата за услуги по теплоснабжению (отоплению), техническому обслуживанию, капитальному ремонту, горячему и холодному водоснабжению, водоотведению (канализации).

Контролерами также установлено, что на протяжении четырех лет предприятием не была востребована проектно-сметная документация по строительству водопроводных сетей, станции обезжелезивания воды в агрогородке Сырмеж и по расширению очистных сооружений в курортном поселке Нарочь. На изготовление документации было затрачено около 90 тыс. рублей бюджетных средств. Убытки от содержания непрофильных активов в 2019 году превысили 5 тыс. рублей.

Должностные лица УП «Мядельское жилищно-коммунальное хозяйство» привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.

Как сообщает пресс-служба Комитета государственного контроля, нарушения при начислении платы за жилищно-коммунальные услуги и земельного законодательства устранены.