В Москве с 12 мая вводится обязательное ношение защитных масок и перчаток в общественном транспорте, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» мэр Москвы Сергей Собянин. После введения масочного режима система цифровых пропусков для передвижения по городу сохранится.

Мэр объяснил, что требования ужесточаются в связи с возобновлением работы промышленных и строительных предприятий в городе. «Давая возможность большему количеству людей работать, мы понимаем, что увеличится количество передвижений на транспорте, количество людей, которые общаются друг с другом, надо это каким-то образом отчасти компенсировать», — сказал Собянин.

Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков уточнил «Интерфаксу», что штраф за нахождение в общественном транспорте без маски составит 4 тысячи рублей по статье 3.18.1 КоАП (нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Москвы).

«Указом мэра Москвы будут определены зоны, места, критерии, по которым должна носиться маска. За нарушение этих требований законодательства будет предусмотрен штраф», — сказал Данчиков, уточнив, что ношение масок обязательно непосредственно в транспорте. Пока человек не сел в него, маска не обязательна.

Собянин отметил, что столица еще не скоро вернется к обычной жизни без ограничений. По его словам, надо настраиваться на длительный период, связанный в распространением эпидемии и опасности заболевания.

«Как быстро мы выйдем из этой ситуации, во многом будет зависеть от нас самих. Мое мнение — нам не скоро еще предстоит вернуться к полноценной реальной жизни без ограничений. Не хотелось этого говорить, но все-таки надо настраиваться на длительный период, связанный с распространением эпидемии. К сожалению, такая реальность», — констатировал Собянин.

Он добавил, что возобновление производства в городе может привести к росту заболеваемости коронавирусом и росту госпитализации, динамика которой сейчас «находится на стабильном уровне». По словам мэра, «сегодня выписано пациентов больше, чем госпитализировано, это хорошая история».

Реальное число заболевших в Москве — 300 тысяч человек.