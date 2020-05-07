Количество погибших в результате утечки ядовитого газа на химическом заводе в районе города Вишакхапатнам на юго-востоке Индии выросло до 10 человек.

Как сообщает издание The Times of India, среди погибших 8-летняя девочка и два пожилых человека. Более 200 человек доставлены в больницы города – они почувствовали себя плохо после утечки газа, которая затронула более 20 сел, пишет Обозреватель.

Подразделение Национальных сил реагирования на стихийные бедствия задействовано для эвакуации людей из районов, пострадавших от газа. На месте инцидента видны пожарные команды и кареты скорой помощи. Власти города обратились к жителям соседних с химзаводом районов с просьбой не покидать дома. Причины произошедшего пока не сообщаются.

Сообщается, что утечка газа произошла рано утром, когда большинство людей еще спали. На данный момент спасатели проверяют дома, чтобы определить, все ли граждане в безопасности.

По словам местного сотрудника полиции, утечка произошла из двух 5000-тонных танков, которые были оставлены без присмотра из-за карантина, введенного в стране в связи с пандемией коронавируса.