Наиболее пострадавшие от COVID-19 сектора белорусской экономики уволят до 30% сотрудников. Десятки тысяч ИП приостановят свою деятельность.

Такой прогноз делает Центр экономических исследований Beroc. Это консервативная оценка, которая учитывает лишь малые организации и ИП в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях.

Около 20% сотрудников отправят на улицу такие отрасли, как торговля, транспорт и складирование, развлечения и отдых, а гостиницы и общепит ждет потеря минимум 30% сотрудников. Это означает сокращение около 78 тыс. работников. Эксперты также ожидают приостановку деятельности порядка 36 тыс. ИП. То есть всего частный сектор в краткосрочной перспективе высвободит 114 тыс. человек.

Наиболее масштабные сокращения произойдут в Минске и Минской области.

Сколько людей уже потеряли работу?

Мы не знаем. Официальная статистика по реальной безработице доступна лишь за первый квартал нынешнего года: в январе-марте всплеска безработицы еще не наблюдалось.

Также не показывают безработицы и независимые социологические исследования. Тем не менее, по данным опроса SATIO/BEROC, в апреле белорусы начали сталкиваться с сокращением рабочего времени (17% опрошенных) и отпусками за свой счет (16%).

Опрос показал, что люди ожидают роста безработицы, однако не хотят верить, что это коснется лично их.

Способно ли правительство не допустить безработицы?

Исследователи отмечают, что практически все правительства стран мира принимают меры по предотвращению безработицы. Во-первых, помогают предприятиям, у которых нет денег на выплату зарплаты. Некоторые страны ограничиваются субсидированием минимальных зарплат, а некоторые, как например Австрия, покрывают из бюджета до 90% величины регулярной зарплаты.

В Литве часть зарплаты, которая была субсидирована государством, освобождена от подоходного налога.

В большинстве европейских стран субсидии на оплату труда сочетается с приостановкой для малого бизнеса социальных отчислений.

Широко распространен запуск кредитных линий для предприятий из самых пострадавших секторов. В Польше, например, предусмотрен льготный выкуп кредита в случае сохранения численности занятых.

Сохранению рабочих мест косвенно способствуют любые меры, помогающие малому бизнесу пережить кризис: налоговые и арендные каникулы, моратории на проверки так далее.

В Беларуси тоже принят указ «О поддержке экономики», призванный помочь в том числе малому бизнесу. Однако большинство мер, реализуемых в соседних странах для предотвращения вспышки безработицы, в этот документ либо вовсе не вошли, либо вошли в ограниченном виде.