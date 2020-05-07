США и Белоруссия обменяются послами в этом году, американская сторона ищет здание или участок под строительство посольства.

Об этом заявил в среду заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент в ходе видеоконференции Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов, сообщает ТАСС.

Президент США Дональд Трамп 20 апреля объявил о намерении выдвинуть кандидатуру заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС Джули Фишер на пост посла в Белоруссии.

Кандидатуру Фишер на пост главы американской дипмиссии в Минске должен одобрить Сенат Конгресса США. В случае утверждения она станет первым послом США в Белоруссии с 2008 года.

Ранее Фишер занимала пост заместителя постпреда США при НАТО, была временным поверенным в делах США в РФ, а также работала в американских посольствах в Грузии и на Украине.