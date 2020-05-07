Экономические проблемы какой страны затронут Беларусь больше всего.

По оценке Еврокомиссии, Европейский союз вступил в глубочайшую рецессию в своей истории. Экономика еврозоны сократится на рекордные 7,7% в 2020 году из-за пандемии COVID-19, инфляция замедлится, а государственный долг и дефицит бюджета будут расти. Отразится ли рецессия в ЕС на экономике Беларуси?

— Рецессия будет во всем мире, это касается и развитых стран всех регионов, включая США, Азию, и развивающийся мир. Можно спорить о глубине рецессии. И пока наиболее пессимистические прогнозы касаются именно Европы, — отмечает старший аналитик Альпари Вадим Иосуб. — Но Европу тянут вниз страны, в которых была сложная эпидемиологическая обстановка, прежде всего Италия и Испания.

В течение текущего года данные по Европе и по остальным регионам еще будут многократно корректироваться, считает эксперт, а Беларусь в большей степени затронут проблемы России, а не Европы.

— Россия – основной рынок сбыта для нас. В Европу мы, в первую очередь, экспортировали нефтепродукты. И это, наверное, единственный канал, где напрямую нас будут касаться европейские дела, — прогнозирует аналитик.

— Удастся ли правительству выполнить планы по росту ВВП в 2020-м году, на чем настаивает Александр Лукашенко? Насколько это реально?

— Этого роста не будет. У нас это вопрос даже не экономический, а политический. В нашей политической системе просто нет механизмов пересмотра прогноза социально-экономического развития по опыту других стран. В той же России может быть прогноз Минфина, заложенный в бюджет, прогноз Министерства экономического развития, есть и прогнозы Центробанка. В них разнятся цифры, у этих ведомств свои модели и расчеты.

Я не помню прецедентов, чтобы у нас прогнозы пересматривались, хотя и в правительстве есть адекватные люди, которые уже говорят, что результаты совпадут с прогнозами международных финансовых организаций. Например, МВФ прогнозировал для Беларуси минус 6% роста ВВП по итогам года, Всемирный банк – минус 4%. Все понимают, что где-то так оно и будет, исходя из имеющихся сейчас реалий.

— На чем Беларусь по итогам года потеряет больше всего?

— На всем. Есть, конечно, определенные узкие отрасли, которые окажутся на подъем. Скажем, производство медикаментов, средств защиты, импорт и продажа продуктов питания, начиная от гречки и заканчивая имбирем. Но кроме таких вот отдельных узких отраслей и направлений, которые могут заработать во время пандемии и повышенного спроса на определенные товары, все остальные будут в минусе.

Более глубокий минус будет у туризма, транспорта (в первую очередь, авиаперелеты), сферы услуг и общественного питания. Если говорить о крупных предприятиях, то минус будет в нефтепереработке. И не потому, что, как в начале года, Россия не хотела поставлять сырье, а потому, что в прежних объемах продукция уже не нужна. Будет минус и в машиностроении, потому что основные поставки производились в Россию. В России, с учетом их проблем, столько нашей техники будет не надо. То есть, падение будет размазано по всей экономике, по всем отраслям.