Как только началась пандемия COVID-19, а особенно по мере введения карантина в разных странах, соцсети и интернет заполонили разнообразные мемы, видео, карикатуры, анимации. Юмор, ирония и сарказм нужны всегда, а сейчас, на фоне тревоги, забот и изоляции возможность посмеяться стала отдушиной и элементом психотерапии. Так что традиционная выставка карикатур в Информационном центре ООН в Москве в этом году пришлась как нельзя кстати, несмотря на то, что прошла она в виртуальном формате.

«Если мы захотим восстановить в памяти какое-нибудь событие, давно уже канувшее в вечность, нам стоит только взять современные карикатуры, и оно предстанет перед нами во всей своей силе и яркости». Это цитата из книги А.В. Швырова «Иллюстрированная история карикатуры с древнейших времен до наших дней», изданной в 1903 году. С нее начал свое выступление на открытии выставки член Российской академии художеств и Французской академии карикатуры Игорь Смирнов.

Он напомнил о истории российской карикатуры, что даже в те времена, когда карикатуристам не разрешалось выходить за идеологические рамки, их работы получали признание на международных конкурсах карикатуры за рубежом. «Наши художники получали множество призов и премий, – сообщил художник. – И карикатуры российских художников находили свое место в свободной прессе за рубежом». По словам Смирнова, после перестройки, когда карикатура пережила расцвет, к ней стали относиться более осторожно и газеты практически перестали обращаться к карикатуристам. «Глотком свежего воздуха» назвал академик решение Информационного центра ООН в Москве проходить ежегодные выставки карикатур: «Мы поняли, что еще нужны, что еще существует свобода самовыражения».

Выставка политической карикатуры, которая проводится вот уже 14 лет подряд, приурочена к Всемирному дню свободы печати, который отмечается 3 мая. «ООН неспроста проявляет заметный интерес к этому острому жанру, поскольку он имеет прямое отношение к свободе выражения убеждений и плюрализму СМИ, – заметил директор Информцентра Владимир Кузнецов. – Сатирическая, а подчас язвительная природа политической карикатуры способствует открытым дебатам в обществе, поощряет размышления о разного рода проблемах и противоречиях».

В то же время, по его словам, «карикатура, чей язык универсален и не требует перевода, способствует объединению людей, позволяет наводить мосты между различными культурами и общественными группами, противостоит нетерпимости и экстремизму». И если наши потомки забудут о том, что человечество переживало в 2020 году, то – если верить автору книги об истории карикатуры – им достаточно будет лишь взглянуть на карикатуры этого времени, и они все про нас поймут.