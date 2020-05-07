Комитетом государственной безопасности задержано не менее 10 работников сферы культуры, которые обвиняются в коррупции.

Об этом сообщили Sputnik в четверг информированные источники.

Первая информация о том, что оперативники центрального аппарата КГБ провели задержания в Могилеве, появилась в социальных сетях и ряде СМИ около месяца назад. Тогда речь шла о том, что задержана чиновница, которая курировала вопросы культуры в Могилевской области и один из сотрудников местной филармонии.

«Расследованием уголовного дела о получении и даче взяток в сфере культуры занимается центральный аппарат КГБ, я полагаю, что по этому делу может быть не менее 10 задержанных», — сообщила Sputnik информированный источник, знакомый с ходом расследования уголовного дела.

По ее словам, с адвокатов и других участников уголовного процесса следователями КГБ взята подписка о неразглашении, поэтому можно говорить только о так называемой публичной части дела.

«В отношении обвиняемых возбуждены уголовные дела по двум статьям уголовного кодекса — за дачу и за получение взяток», — сказала собеседник агентства.

Больше месяца в СИЗО

Как стало известно, среди задержанных по данному делу проходит директор музыкально-продюсерского центра Андрей Калина. Его защищает известный минский адвокат Антон Гашинский, который сообщил Sputnik, ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 431 — «Дача взятки».

Гашинский отметил, что Калина уже месяц находится в СИЗО КГБ, но к нему невозможно попасть из-за карантина. Адвокат сообщил, что «большое количество деятелей культуры, в том числе с громкими именами, подали ходатайства о том, чтобы ему изменили меру пресечения».

Иные подробности по данному делу адвокат сообщить отказался, пояснив это тем, что давал следователю КГБ подписку о неразглашении.

Отлаженная схема

В свою очередь еще один информированный источник сообщил Sputnik, что данное дело может стать «аналогом дела медиков, только с меньшим количеством фигурантов».

«Те же статьи уголовного кодекса, та же схема написания явок с повинной, не исключено, что могут быть и новые задержания», — сказал собеседник агентства.

В материалах уголовного дела речь идет о нарушениях в организации и проведении культурно-массовых мероприятий в Беларуси.

В КГБ информацию о задержании работников сферы культуры не комментируют.