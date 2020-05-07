Инсайдеры королевского двора не дремлют. Как выяснилось накануне первого дня рождения малыша Арчи (сына Меган и Гарри), сыновья принцессы Дианы не разговаривают друг с другом с марта, момента когда герцог и герцогиня Сассекские прилетали в Лондон, чтобы в последний раз выполнить свои королевские обязанности.

Похоже, «отречение от престола» 31 марта Уильям воспринял невероятно болезненно и равносильно «отречению от семьи» своего младшего брата. Но ситуация, возможно, совсем скоро изменится, и отношения Виндзоров потеплеют. Ведь у любого семейного праздника есть прекрасная миссия — объединять родственников.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон впервые поговорят с принцем Гарри и Меган Маркл: в рамках виртуального дня рождения годовалого Арчи вся семья (включая королеву Елизавету II) соберется на Zoom-вечеринку. Больше всего не терпится увидеть подросшего именинника его кузенам — детям Уильяма и Кейт.

Королевский биограф Пенни Джунор сообщил британской прессе, что Гарри и Меган изначально планировали отметить день рождения Арчи в Великобритании, но пандемия коронавируса положила этой задумке конец.