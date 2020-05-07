35 лет тому назад к 40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне в Минске был открыт архитектурно-скульптурный комплекс «Минск – город герой».

На возвышенности на пересечении проспектов Победителей и Машерова перед Парком Победы установлен обелиск высотой 45 метров. В его верхней части изображены звезда и лавровая ветвь. Внизу – доска с текстом Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1974 года о присвоении Минску почетного звания «Город-герой». На невысоком постаменте расположена символическая бронзовая скульптура женщины.

В создании памятника участвовали скульптор Валентин Занкович, архитекторы Вячеслав Евсеев, Виктор Крамаренко и Вячеслав Романенко.

В 2014 году композиция была дополнена архитектурными элементами построенного здесь нового здания Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны.