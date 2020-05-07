Александр Лукашенко подписал 7 мая указ №155 «Об организации вступительной кампании в учреждениях образования в 2020 году».

Указом создана государственная комиссия по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования в 2020 году, а также определены ее полномочия. Председателем комиссии назначен заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

Комиссия призвана обеспечивать контроль за подготовкой и проведением централизованного тестирования, других форм вступительных испытаний, предоставлением абитуриентам равных возможностей при поступлении в учреждения высшего и среднего специального образования, принимать меры по устранению нарушений законодательства, регулирующего организацию и проведение приема. Кроме того, комиссия будет осуществлять прием граждан по вопросам подготовки и проведения вступительных испытаний.