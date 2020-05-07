Пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси обнародовала информацию по поступлению пожертвований на благотворительные счета Республиканского центра организации медицинского реагирования и их расходованию.

На 4 мая 2020 года остаток средств на благотворительных счетах составлял 1172699,94 белорусского рубля и 171309,32 евро.

С 25 марта по 4 мая из благотворительных поступлений 4226829,92 рубля перечислено УП «Белмедтехника». Из них 2304000 рублей направлены на закупку 3 млн медицинских масок. Минску переданы 500 тыс. масок, по 300 тыс. – Минской и Витебской областям, Гродненской, Гомельской, Могилевской и Брестской – по 200 тыс. Между республиканскими научно-практическими центрами распределено 300 тыс. медицинских масок. Оставшиеся находятся в резерве.

Также приобретены экраны защитные стоматологические, респираторы фильтрующие, изделия санитарно-гигиенические, полумаски фильтрующие аэрозольные и т.п.

С благотворительного счета 364336 рублей перечислено РНПЦ эпидемиологии и микробиологии на производство и поставку диагностических наборов для ПЦР-диагностики коронавирусной инфекции.

91150 рублей переданы РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий на закупку оборудования в лабораторию диагностики инфекции COVID-19.

350000 рублей пошли на реактивы для диагностики инфекции COVID-19 в Национальную антидопинговую лабораторию.