В 10 км от ст. м. «Могилевская» развернулось масштабное строительство нового городского кладбища «Лесное», сообщает «Минск-Новости».

На подъезде к нему проложена временная дорога из массивных плит. Около бытового городка строителей несколько десятков единиц личного транспорта. Тут же стоит и служебный автобус. На самом объекте работы ведутся одновременно на многих участках. Трудятся каменщики, отделочники, бетонщики, электросварщики. Снаружи и внутри территории задействованы подъемные краны, экскаваторы, тракторы, самосвалы.

— На возведение первой очереди кладбища «Лесное» сегодня привлечено около 90 человек СМУ № 1 ОАО «Минскводстрой» и 25 единиц разной техники, — отмечает руководитель проекта данного предприятия Артем Трус. — Обходимся собственными силами, без субподрядчиков. Трудимся вахтовым методом по 12 часов и в обычном режиме. Строительство кладбища началось в декабре минувшего года с подготовки площадки, очистки пустырей от дикорастущих кустарников и деревьев. За прошедший период устроена подъездная дорога длиной 1,2 км из бетонных плит шириной 6 м. По периметру культового объекта уже полностью смонтировано около 1,5 км ограждения из сборных железобетонных панелей со столбами из бетонных блоков. На площади около 8 000 кв. м сделаны все бетонные проезды шириной 3,5 и 5,5 м, завершаются работы и по центральной аллее, которая будет устроена из тротуарной плитки, а ширина ее составит 8 м. Также близятся к окончанию монтаж и отделка колумбарных стенок. В общей сложности на первой очереди «Лесного» строители должны уложить около 40 тыс. кв. м тротуарной плитки.

По словам А. Труса, на объекте уже полностью готовы трансформаторная подстанция, автостоянка для личного и общественного транспорта, а также площадка для разворота пассажирских автобусов. На кладбище полностью проведены работы по устройству инженерных коммуникаций (наружного освещения, ливневой канализации, электроснабжения очистных сооружений и насосной станции). Административно-бытовое здание уже выведено на нулевой цикл и перекрыто плитами. Введение его в эксплуатацию, как и общественного туалета и ряда иных объектов, намечено на вторую очередь строительства, она должна быть завершена в марте 2021 года. Первую очередь планируют сдать до конца текущего месяца. Проблем с обеспечением строительства кладбища техникой и материалами нет, все поступает ритмично и в согласованные сроки. В истории генподрядчика — «Минскводстроя» — это уже не первый объект подобной категории.

— Подготовка архитектурного проекта нового кладбища началась еще в 2013 году после задания Мингорисполкома и проведенного конкурса, — поясняет директор «Гордорстроя» Александр Ярошик. — Но реализовать его удается только теперь, после того как был подобран необходимый земельный участок. За это время в проект внесли незначительные изменения. При этом в нем использованы планировочная структура ранее утвержденного объекта, функциональное зонирование, объемные сооружения и малые архитектурные формы. Досужие вымыслы некоторых информационных источников, что кладбище в пожарном порядке вводится в строй в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране, не имеют под собой никаких оснований. И вполне вероятно, что и в «Лесном», как и на других погостах, найдут последнее пристанище и люди, умершие от коронавируса. В этом плане в Беларуси нет никаких ограничений. Новое кладбище расположено в юго-восточной части столицы в Заводском районе, слева от автомагистрали Минск — Могилев. Оно займет 26,29 га и будет рассчитано на 42,5 тыс. захоронений разных видов.

По утверждениям А. Ярошика, новое кладбище под Минском задумывалось с перспективой на развитие. Его главный вход украсит триумфальная арка. На центральной аллее будут расположены участки для почетных захоронений заслуженных людей страны. В «Лесном» также предусмотрены участки и ячейки для газонных захоронений, рядовых (1- и 2-местных), горизонтальных колумбарных (в стаканах), в колумбарных стенах (двух типов) и колумбарных стенах в ограждении кладбища. В административно-бытовом здании откроются прощальный зал и магазины ритуальных принадлежностей. На территории кладбища будет устроена и площадь прощания. Возможно, со временем на ней будет возведена и церковь — земельный участок для нее зарезервирован. Парковка «Лесного» рассчитана на 338 машино-мест, из них 17 — для инвалидов. Рядом будет и остановка общественного транспорта.

Для удобства посетителей вдоль центральной аллеи генпланом предусмотрены ритмично расположенные места для отдыха со скамьями и урнами, — продолжает А. Ярошик. — Скамьями со столиками обустроят также площадки в зонах колумбарных захоронений. Кроме главного въезда на территории «Лесного» будут и пять дополнительных въездов с металлическими воротами, площадки для мусорных контейнеров, общественный туалет, информационные указатели и стенд. Проектом также предусмотрены водонапорная башня, две артезианские скважины, поливочный и хозяйственно-питьевой водопроводы, бытовая и ливневая канализация, очистные сооружения и электроосвещение территории «Лесного».