Соглашение между министерствами финансов Беларуси и России по межбюджетным расчетам по нефти почти готово, сообщил сегодня журналистам первый заместитель премьер-министра Беларуси Дмитрий Крутой.

«Договоренности по 2020 году, которые достигнуты с Российской Федерацией по компенсации оставшейся части премии за счет российского бюджета, на финальной стадии. Соглашение почти готово. Думаю, минфины его вот-вот финализируют», — сказал Дмитрий Крутой. Его цитирует пресс-служба правительства.

Соглашение нужно, чтобы реализовать договоренности властей Беларуси и России о том, что российские компании будут поставлять нефть в Беларусь без премии, часть премии компенсирует российское правительство с помощью межбюджетных расчетов.