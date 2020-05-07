В республике на 7 мая выздоровели и выписаны 5067 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Официально зарегистрировано 20168 человек с положительным тестом на COVID-19. На 913 больше, чем сутками ранее. Всего проведено 229466 тестов.

За период наблюдения за распространением инфекции на территории страны умерли 116 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

В мире по состоянию на этот день зарегистрировано 3819440 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. За сутки заболевших стало на 95554 больше (на 2,6%).