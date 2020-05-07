Для ряда отраслей после пандемии наступят тяжелые времена, а другие уже пытаются активно адаптироваться к новым экономическим условиям, и у них неплохо получается.

Не имеют необходимой финансовой подушки безопасности в условиях сегодняшнего кризиса такие отрасли как развлечение, отдых, услуги по временному проживанию и питанию, а также строительство, следует из данных опроса, проведенного Исследовательским центром ИПМ и Центром экономических исследований BEROC.

«Относительно того, что бизнес хотел бы получить от государства в сложившейся ситуации, оказалось, что наиболее принципиально важная вещь для большинства предпринимателей (62%) – это налоговые каникулы», – сказал на онлайн-встрече «Белорусский бизнес во время и после пандемии» старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Родион Морозов.

За снижения арендной платы выступило 38,6% респондентов. Временного снижения отчислений в Фонд социальной защиты и отмены штрафных санкций за несвоевременность расчетов по налогам и сборам хотели бы 31,7% и 23,8% соответственно.

А вот обращение к финансовым ресурсам (льготные ставки, кредитные гарантии), как показал опрос, пока не является для белорусского бизнеса какой-то критической потребностью.

60% готовы взаимодействовать

Кроме этого, исследователи выяснили, как бизнес пытается взаимодействовать между собой во время кризиса. Согласно опросу, 40% предпринимателей не готовы идти ни на какие уступки. В то же время около 35% готовы предоставлять скидки и отсрочки своим клиентам, а 14% предоставляют дополнительные услуги бесплатно.

«Это говорит о том, что бизнес реагирует на ситуацию. В целом около 58,4% предприятий готовы поступиться своими интересами, чтобы сохранить партнеров, клиентов, поставщиков и т.д.», – считает Родион Морозов.

Как борется бизнес с последствиями пандемии?

Предпринимателей также спросили, что они делают или планируют делать, чтобы преодолеть проблему, связанную с пандемией коронавируса в Беларуси.

По данным исследования, 9% бизнесов в стране жертвуют деньги на медицинские цели организациям здравоохранения, а 24% пытаются этим заниматься. Также 7% бизнеса помогает волонтерам (11% планирует это делать).

1% бизнеса переориентировал часть производства под производство необходимых товаров (маски, защитные костюмы, защитные щитки), а 5% передало свое имущество в безвозмездное пользование.

Что может происходить с бизнесом с каждой из отраслей после пандемии?

«Для строительства, торговли и промышленности после завершения пандемии и с наступлением рецессии ситуация не будет положительной. Мы здесь можем провести параллель с 2015-2016 годами, когда в стране наблюдалась рецессия», — рассказал Родион Морозов.

По словам эксперта, смертность предприятий тогда превысила рождаемость предприятий на 4,8%. Сейчас число предприятий бизнеса в этих отраслях, считает он, скорее всего также будет сокращаться, и там будет падать занятость.

Стратегией сегодня для них должны стать поиск ниш и оптимизация бизнес-процессов.

В свою очередь исследователь обратил внимание на то, что такие отрасли как ИТ и профессионально научно-техническая деятельность, уже смогли перестроиться в текущей ситуации.

«В период прошлой рецессии выручка этих направлений росла, поэтому сейчас для них важно пережить этот сложный период пандемии, к которому они пытаются активно адаптироваться», – заметил он.

Для наиболее пострадавших отраслей – транспорта, сферы услуг, образования и спорта – ситуация будет складываться несколько иначе.

«Даже если часть предприятий из этих сфер умрет, то после кризиса весьма велика вероятность, что на их место придут новые или те же самые, но в немного другом формате. Для них сейчас самая адекватная стратегия – это консервация, минимизация своих издержек на период кризиса, а также ликвидация бизнеса, чтобы потом после окончания кризиса переродиться», – отметил Родион Морозов.