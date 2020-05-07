Немецкая 37-летняя журналистка считает, что 94-летний политик проявил недопустимую настойчивость.

Немецкая журналистка Анн-Катрин Страке подала жалобу в прокуратуру Парижа на 94-летнего экс-президента Франции Валери Жискару д’Естена, обвинив его в сексуальных домогательствах.

Об этом в четверг, 7 мая, сообщило издание Le Monde. 37-летняя журналистка утверждает, что в конце 2018 года во время интервью для телеканала WDR д’Естен, занимавший должность в 1974-1981 годах, экс-президент Франции положил руку на ее ягодицы.

Это произошло в момент фотографирования. «Я была очень удивлена и не одобряя эти приступы, которые поставили меня в очень неловкую ситуацию, я пыталась оттолкнуть руку месье Жискара д’Естена, но не имела успеха. У меня сложилось впечатление, что он настаивал», — заявила журналистка.

Посягательство на сексуальное насилие, которое, как утверждает Страке, имело место, согласно французскому законодательству наказывается лишением свободы на два года и штрафом в 30 тыс. евро.