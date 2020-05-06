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Президент Украины Владимир Зеленский не собирается воспользоваться приглашением своего белорусского коллеги Александра Лукашенко и посетить парад в Минске 9 мая.

Об этом сообщили в директорате по вопросам информационной политики Офиса президента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на «Радіо Свобода».

«В Украине — карантин. Глава государства пока не осуществляет зарубежных визитов», — рассказали в Офисе президента.

5 мая президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил на парад ко Дню Победы глав других государств. Белорусский президент призвал приехать лидеров стран «хотя бы из бывшего Советского Союза».

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА