Президент Украины Владимир Зеленский не собирается воспользоваться приглашением своего белорусского коллеги Александра Лукашенко и посетить парад в Минске 9 мая.

Об этом сообщили в директорате по вопросам информационной политики Офиса президента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на «Радіо Свобода».

«В Украине — карантин. Глава государства пока не осуществляет зарубежных визитов», — рассказали в Офисе президента.

5 мая президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил на парад ко Дню Победы глав других государств. Белорусский президент призвал приехать лидеров стран «хотя бы из бывшего Советского Союза».