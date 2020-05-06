Ядерное топливо для первого энергоблока Белорусской АЭС поступило на площадку станции, сообщило в среду Минэнерго Беларуси.

«На площадку строительства Белорусской атомной электростанции прибыл состав с ядерным топливом для первого энергоблока», — говорится в сообщении.

В Минэнерго отмечают, что «на АЭС обеспечена необходимая техническая готовность помещений, оборудования, систем и элементов, а также организационная готовность персонала станции к безопасному обращению со свежим ядерным топливом». До завоза топлива в соответствии с нормативными документами объекты первого энергоблока переданы под охрану внутренних войск в штатном режиме, напомнили в министерстве.

«В соответствии с техническим регламентом специалисты Белоруской АЭС совместно с генеральным подрядчиком – АО ИК АСЭ – обеспечат приемку топлива и проведение его входного контроля», — отмечается там.

Как сообщалось, в конце апреля БелАЭС получила разрешение Госатомнадзора на ввоз ядерного топлива для первого реактора, запуск которого ожидается этим летом.

В середине апреля инжиниринговый дивизион «Росатома» — группа ASE завершила горячую обкатку реакторной установки энергоблока №1 Белорусской АЭС, что является самым масштабным этапом программы подготовки атомного объекта к вводу в эксплуатацию.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области (в непосредственной близости от границы с Литвой) по российскому проекту ВВЭР-1200. Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Минэнерго республики сообщало, что планируется обеспечить ввод в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС в течение 2020 года, второго — в 2021 году. Генподрядчиком строительства АЭС является «Атомстройэкспорт» (структура «Росатома»).

Первую партию ядерного топлива для БелАЭС осенью 2018 года изготовил Новосибирский завод химконцентратов (ПАО «НЗХК»; входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ»). В этой партии 163 тепловыделяющие сборки предназначены для начальной загрузки в реактор, остальные 17 штук будут поставлены в резерв. В каждой из таких топливных кассет массой более 700 кг по 312 тепловыделяющих элементов (твэлов) с оболочками из циркониевого сплава, а в одном твэле 350 таблеток диоксида урана.

Ранее также сообщалось, что с 2018 года Беларусь и Россия готовят к подписанию межправительственное соглашение о переработке отработанного ядерного топлива (ОЯТ) Белорусской АЭС. Правительство Беларуси также подготовило стратегию обращения с ОЯТ. Переработка ОЯТ на территории России закреплена в межправительственном соглашении от 2011 года о сооружении АЭС на территории Беларуси. По данным Минэнерго, затраты на обращение с ОЯТ БелАЭС оцениваются в $2,5-3,5 млрд.

Между тем, накануне сейм Литвы, которая является противником строительства и запуска БелАЭС, принял резолюцию, в которой призвал Евросоюз принять юридически обязывающие меры в отношении Беларуси и России в связи со строительством БелАЭС. В том числе литовские парламентарии призвали ЕС к санкциям в отношении «Росатома» и других компаний и посредников, участвующих в строительстве БелАЭС и продаже электроэнергии.