В Оршанском районе грузовик разорвало на части

6 мая грузовик «Mercedes-Benz» столкнулся с фурой «DAF» на 177 километре автодороги М-8 в Оршанском районе.

Как сообщили «ННВ» в областной ГАИ, около 7:00 неподалеку от деревни Морозово 47-летний водитель автомобиля «Mercedes-Benz» врезался в двигавшуюся в попутном направлении фуру, за рулем которой был 58-летний водитель. После этого шасси авто вылетело в кювет, а фургон остался на дороге.

В результате ДТП водитель грузовика оказался заблокирован в кабине своего «Mercedes». Вытащить его из покореженного автомобиля смогли спасатели.

Мужчина получил травмы различной степени тяжести, его передали бригаде скорой медицинской помощи, а затем госпитализировали в Оршанскую городскую больницу №1 имени Семашко, сообщает пресс-служба МЧС.