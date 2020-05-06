В Гродно экс-сожители вывезли женщину за город и избили за долги

Днем 24 апреля 2020 ода в Гродно около жилой многоэтажки на 48-летнюю женщину напали 2 мужчин, затолкали ее в авто и вывезли за город. Там избили. Оказывается, таким образом ее бывшие сожители хотели заставить ее вернуть долг.

Ранее женщина сожительствовала с каждым из мужчин и за время совместной жизни им что-то якобы задолжала. Один из них, к примеру, оформил на себя кредит и передал женщине наличные, у другого пострадавшая сняла с банковской карточки деньги.

Обиженные 45-ти и 59-летний мужчины списались в соцсетях и договорились о преступлении.

За городом один из похитителей избил женщину и заставил ее написать расписку с указанием конкретных сроков возврата денег. После этого женщину вернули в город, высадив возле АЗС.

Жертва позвонила в милицию. Подозреваемые были задержаны. Возбуждено уголовное дело.