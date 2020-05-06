О заболевших в детском саду №130 Гомеля родители заговорили в апреле: на больничный ушла заведующая. А вчера от воспитателей получили известие: 36-летняя Татьяна Ярославовна умерла. Садик и сегодня продолжает работать, но большинство детей его не посещает — по личной инициативе родителей. Персонал ходит на работу в обычном режиме — только в масках и перчатках. За исключением одной нянечки, которая, как пишут в групповых чатах, остается в больнице с пневмонией.

«Нам же ничего официально не рассказывают», — так обычно начинаются разговоры о том, что происходит в садике.

— Заведующую и нянечку госпитализировали с высокой температурой, это симптомы, о которых нам известно, — говорит женщина, ребенок которой ходит (уже нет) в этот сад. — Потом появилась информация, что подтвердился тест на коронавирус. Все подробности узнаём друг от друга, никакой информации от администрации не поступало. Как мы понимаем, все воспитатели теперь являются контактами первого уровня, а наши дети — второго. Если честно, я в шоке от происходящего. Считаю, они как минимум обязаны проинформировать родителей. Тесты воспитателям до сих пор не сделаны, на изоляцию их не отправляли…

По словам родителей, многие перестали водить в садик детей. Ребенок Сергея в последний раз был там 4 мая (просто не было возможности больше нигде оставить): в этот день в группу из 18 человек пришли двое.

О том, что заведующая умерла, родители узнали 5 мая.

В садике нам эту информацию подтвердили. Тоже с оговоркой: «Нам же ничего не говорят». По словам работников учреждения, Татьяна Ярославовна ушла на больничный 15 апреля, а 20 апреля ее положили в больницу с пневмонией. Тогда же заболела еще одна работница, она тоже госпитализирована.

— Мы все находимся на работе, на больничном, получается, только одна нянечка, которая заболела в апреле. Санстанция сказала, можно водить детей, но, конечно, многие отказались, сейчас процентов 10 присутствует… Конечно, дезинфекция была, все протираем, ходим в масках и перчатках.