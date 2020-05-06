В Шардже вечером во вторник вспыхнул крупный пожар в 48-этажном жилом доме. Девять человек получили лёгкие травмы, остальные жильцы этого и соседних домов были эвакуированы, сообщило «Радио Свобода» со ссылкой на агентство «Галф Ньюс» и местное управление гражданской обороны.

Причина пожара, начавшегося на 10-м этаже здания, пока неясна.

Управление местной полиции сообщило, что связалось с собственником небоскрёба и получило заверения, что всем пострадавшим будет предоставлено временное жильё. Сколько именно квартир сгорело, пока не сообщается.