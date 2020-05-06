Скорректирован перечень пунктов пропуска через белорусскую границу. Информация об этом опубликована на Национальном правовом интернет-портале, сообщает «Минск-Новости».

Соответствующий Указ № 139 Президент Беларуси подписал 22 апреля 2020 года с целью реализации договоренностей, изложенных в протоколе о внесении изменений в соглашение между правительствами Беларуси и Литвы о пунктах пропуска через госграницу от 18 июля 1995 года.

Согласно данному документу, упраздняются пункты пропуска «Клевица» («Уряляй») и «Кемелишки» («Приенай»), а пункт «Видзы» («Твярячюс») становится автодорожным.

Теперь через «Видзы» («Твярячюс») может проезжать порожний и пассажирский транспорт до 3,5 т. Также здесь теперь будет проводится санитарно-карантинный, ветеринарный, карантинный фитосанитарный и автомобильный контроль.

Планируется, что таким образом удастся увеличить пропускную способность пункта «Видзы» («Твярячюс») и уменьшить скопление транспортных средств в других пунктах пропуска на белоруско-литовской границе, в том числе с учетом реконструкции «Каменного Лога» («Мядининкая»).

Помимо этого, указом расширяется специализация республиканских пунктов таможенного оформления, расположенных в аэропортах Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно, Могилева.

— Изменение позволит обеспечить комплексное логистическое обслуживание участников внешнеэкономической деятельности, что будет способствовать развитию аэропортов в областных центрах. Это также поможет увеличить объемы товаров, перемещаемых воздушным транспортом, что положительно отразится на транзитной привлекательности страны, — отметили в ГТК.

Указ вступает в силу 2 июля 2020 года.