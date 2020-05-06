Сроки пребывания в самоизоляции могут быть не только продлены, но и сокращены.

Новое постановление правительства, опубликованное на Национальном правовом портале, вносит изменения в правила о самоизоляции.

Что изменилось?

Теперь самоизоляции подлежат и дети до 10 лет, в случае, если они являются контактами 2-го уровня, у них есть один или несколько респираторных симптомов и они посещают сады или школы.

Зараженные COVID-19 обязаны проинформировать должностные лица, осуществляющие санитарный надзор, о возможном источнике своего заражения, а также представлять сведения о лицах, имевших с ними контакт, и о местах своего пребывания.

Зараженные коронавирусом и контакты 1-го уровня в обязательном порядке должны проходить медицинское освидетельствование.

Отныне сроки пребывания в самоизоляции могут быть не только продлены, но и сокращены по решению организации здравоохранения, осуществляющей медицинское наблюдение.

Пребывание несовершеннолетних по месту проживания обязаны обеспечивать их законные представители (родители, опекуны и т.д.).

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Кто должен отправляться на самоизоляцию

Минздрав определил, что на самоизоляцию должны быть отправлены граждане Беларуси, иностранцы и лица без гражданства в следующих случаях:

если у них есть инфекция COVID-19;

если они относятся к контактам: первого уровня с лицами, имеющими инфекцию COVID-19, — в течение 14 календарных дней с даты последнего контакта; второго уровня с лицами, имеющими инфекцию COVID-19, при наличии одного или нескольких респираторных симптомов — на период наличия указанных симптомов. Установить, к контактам какого уровня относится тот или иной человек, может Минздрав;

если они прибыли в Беларусь из стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, в течение 14 календарных дней со дня прибытия.

Какие правила самоизоляции Минздрав установил раньше

Находящиеся в самоизоляции обязаны:

не покидать места проживания (пребывания), в том числе не ходить на работу (учебу), в объекты торговли и общественного питания, спортивные, выставочные и концертные залы, кинотеатры, вокзалы и другие места массового пребывания людей. Разрешается выйти в ближайший продовольственный магазин или аптеку, а также вынести мусор;

при выходе из жилого помещения в случаях крайней необходимости использовать маску, не допускать контактов с другими лицами;

уведомить нанимателя о причине отсутствия на работе;

исключать пользование услугами, предполагающими контакты с другими лицами, кроме случаев, когда такие услуги требуются для обеспечения безопасности жизнедеятельности;

при ухудшении состояния здоровья (повышение температуры тела до 37 °C

и выше, появление кашля, одышки) обратиться в скорую медицинскую помощь по телефону 103 или отправив СМС-сообщение, сообщив при этом о нахождении в самоизоляции.

Что будет, если нарушить правила самоизоляции

Нарушителям грозит штраф и ответственность, вплоть до уголовной.

На подпись заболевшим и контактам вручается требование о соблюдении правил поведения. Там прописаны и меры ответственности: «Мне разъяснено, что неповиновение настоящему требованию, невыполнение иных санитарно-эпидемиологических требований влечет привлечение к административной (штраф до 50 базовых величин (1350 рублей — прим. TUT.BY) или административный арест) либо уголовной (вплоть до лишения свободы) ответственности».