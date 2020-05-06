Прокурор МУС: по ливийскому делу готовятся новые ордера на арест

Международный уголовный суд (МУС) готовит новые ордера на арест по «ливийскому досье». Об этом рассказала прокурор МУС Фату Бенсуда, выступая перед членами Совета Безопасности ООН.

Она выразила тревогу в связи с эскалацией насилия в Триполи и вокруг столицы, отметив, что обстрелы гражданских объектов могут быть квалифицированы как военные преступления. Фату Бенсуда призвала покончить с беззаконием в ливийских тюрьмах и вновь потребовала передать сына Каддафи в руки международного правосудия. «Я хотела бы подчеркнуть, что, несмотря на некоторые неизбежные ограничения, вызванные пандемией COVID-19, сотрудники прокуратуры, которые занимаются Ливией, продвигаются вперед в расследованиях… Пользуясь возможностью выступить на этой встрече, хочу объявить, что моя команда готовит новые ордера на арест», – заявила прокурор.

Многие действия в ходе боев в Триполи и вокруг него могут быть квалифицированы как военные преступления

Бенсуда отметила, что со времени ее предыдущего доклада масштабы насилия, связанные с вооруженным конфликтом в Ливии, особенно в Триполи и вокруг него, не уменьшаются.

«Прошло уже больше года с тех пор, как началось наступление на Триполи со стороны восточного ополчения, известного как Ливийская национальная армия, во главе с генералом Халифой Хафтаром. Мы внимательно следим за разворачивающимися событиями. Особую обеспокоенность вызывает большое число жертв среди гражданского населения, что, согласно сообщениям, в основном, является результатом авиаударов и обстрелов», – отметила Бенсуда.

По ее словам, следователи МУС продолжают собирать и анализировать информацию об инцидентах, имевших место в недавний период вооруженного конфликта. Многие из них, сказала прокурор, могут быть квалифицированы как преступления, подпадающие под юрисдикцию МУС. «Я хочу вновь напомнить, что преднамеренные нападения на гражданское население или отдельных гражданских лиц, не принимающих непосредственного участия в военных действиях, являются, согласно Римскому статуту, военными преступлениями», – сказала обвинитель. Она добавила, что аналогичным образом Римский статут запрещает преднамеренные удары по больницам и другим объектам гражданской инфраструктуры.