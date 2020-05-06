Прокурор МУС: по ливийскому делу готовятся новые ордера на арест

Международный уголовный суд (МУС) готовит новые ордера на арест по «ливийскому досье». Об этом рассказала прокурор МУС Фату Бенсуда, выступая перед членами Совета Безопасности ООН.
Она выразила тревогу в связи с эскалацией насилия в Триполи и вокруг столицы, отметив, что обстрелы гражданских объектов могут быть квалифицированы как военные преступления. Фату Бенсуда призвала покончить с беззаконием в ливийских тюрьмах и вновь потребовала передать сына Каддафи в руки международного правосудия.
«Я хотела бы подчеркнуть, что, несмотря на некоторые неизбежные ограничения, вызванные пандемией COVID-19, сотрудники прокуратуры, которые занимаются Ливией, продвигаются вперед в расследованиях… Пользуясь возможностью выступить на этой встрече, хочу объявить, что моя команда готовит новые ордера на арест», – заявила прокурор.
Многие действия в ходе боев в Триполи и вокруг него могут быть квалифицированы как военные преступления
Бенсуда отметила, что со времени ее предыдущего доклада масштабы насилия, связанные с вооруженным конфликтом в Ливии, особенно в Триполи и вокруг него, не уменьшаются.
«Прошло уже больше года с тех пор, как началось наступление на Триполи со стороны восточного ополчения, известного как Ливийская национальная армия, во главе с генералом Халифой Хафтаром. Мы внимательно следим за разворачивающимися событиями. Особую обеспокоенность вызывает большое число жертв среди гражданского населения, что, согласно сообщениям, в основном, является результатом авиаударов и обстрелов», – отметила Бенсуда.
По ее словам, следователи МУС продолжают собирать и анализировать информацию об инцидентах, имевших место в недавний период вооруженного конфликта. Многие из них, сказала прокурор, могут быть квалифицированы как преступления, подпадающие под юрисдикцию МУС.
«Я хочу вновь напомнить, что преднамеренные нападения на гражданское население или отдельных гражданских лиц, не принимающих непосредственного участия в военных действиях, являются, согласно Римскому статуту, военными преступлениями», – сказала обвинитель. Она добавила, что аналогичным образом Римский статут запрещает преднамеренные удары по больницам и другим объектам гражданской инфраструктуры.
В ливийских тюрьмах царит беззаконие
Сын Каддафи-Сейф аль-Ислам по-прежнему скрывается от правосудия
Говоря о делах, которые уже находятся в производстве МУС, прокурор напомнила о подсудимом Сейф аль-Исламе Каддафи. 9 марта 2020 года Апелляционная палата Суда вновь единогласно постановила, что дело Каддафи должно слушаться в Гааге.
«Так что ордер на арест Каддафи остается в силе. Ливия по-прежнему обязана арестовать и передать его в руки МУС. В своем решении Апелляционная палата установила, что Международному уголовному суду запрещено судить кого-либо, кто уже предстал перед судом за те же действия в рамках национальной юрисдикции только в случае, если разбирательство в другом суде полностью завершено», – отметила Бенсуда. Она полагает, что судебное разбирательство в Ливии против Каддафи не является окончательным, особенно с учетом того, что в национальном суде он был осужден заочно.
«В том случае, если Каддафи сдастся или будет арестован, согласно ливийскому законодательству, он должен будет вновь предстать перед судом. Если его во второй раз приговорят к смертной казни, то приговор должен быть пересмотрен в обязательном порядке в Кассационном суде Ливии. Кроме того, закон Ливии об амнистии № 6 от 2015 года на его дело не распространяется», – подчеркнула прокурор.
Она отметила, что в период рассмотрения вопроса о подсудности дела для МУС Каддафи сообщил, что он был освобожден из-под стражи 12 апреля 2016 года и не собирается сдаваться.
Напомним, что сын Каддафи обвиняется в «военных преступлениях», совершенных при разгоне участников демонстраций, выступавших против его отца. В 2011 году, как отметила прокурор МУС, Сейф Каддафи был де-факто премьер-министром страны и отдавал приказы о подавлении протестных акций.
«Каддафи скрывается от правосудия — как ливийского, так и международного», — констатировала прокурор. Она призвала страны не игнорировать призывы МУС об аресте и выдаче лиц, скрывающихся от правосудия, и покончить с безнаказанностью.
Международный уголовный суд является независимым постоянно действующим судебным органом. Он был учрежден в соответствии с Римским статутом, подписанным 17 июля 1998 года на дипломатической конференции в столице Италии. Его компетенция распространяется на наиболее тяжкие международные преступления, совершенные после 1 июля 2002 года — даты вступления Римского статута в силу. Юрисдикция Суда ограничена преступлениями геноцида, преступлениями против человечности и военными преступлениями, причем рассматривать их он имеет право только в том случае, если то или иное государство не имеет возможности или желания провести собственное судебное расследование. На сегодняшний день участниками МУС являются 122 государства. В их числе нет ни России, ни США.