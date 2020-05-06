Появился очередной прогноз по срокам снижения заражений COVID-19 в Беларуси. Его в эфире телеканала «Беларусь 1» озвучила заместитель главного врача Белорусского центра гигиены и эпидемиологии Ирина Глинская: «Предполагаем, что где-то через месяц, возможно, до конца этого месяца мы всё-таки выйдем на устойчивое снижение заболеваний и тогда уже можно говорить о каких-то следующих прогнозах», передает Еврорадио.



Глинская говорит, что участвовала в работе белорусских специалистов по развитию в нашей стране ситуации с коронавирусом, к ней привлекали самых разных специалистов. Она подтвердила, что прогноз «практически в полной мере сбывается». И только в последние «недели полторы» в нём появился «сдвиг на один день».