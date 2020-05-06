Такие данные были озвучены в ходе презентации результатов социсследования «Актуальные проблемы современной молодежи», которое проводил Центр городских инициатив в марте-апреле 2020 года.

Опрос проводился среди жителей Могилева и Могилевской области в возрасте от 14 до 35 лет. В исследовании были использованы два социологических метода: массовый анкетный интернет-опрос, в котором приняли участие 606 человек и опрос в рамках четырёх фокус-групп, сообщили Thinktanks.by в Центре городских инициатив.

Что препятствует самореализации молодежи? Довольны ли молодые люди организацией своего свободного времени? Чего им не хватает? Как сделать так, чтобы молодежь стала активной?

Ответы на эти и другие вопросы попытались найти авторы исследования.

Анализ опроса респондентов показывает как достаточно позитивную картину в сфере работы с молодёжью, так и необходимость качественных изменений, расширения приоритетов, поддержки со стороны государства и взаимосвязи молодёжных инициатив. Важнейшим фактором, определяющим большинство проблем молодёжи, является экономическая обстановка в стране и отдельных населённых пунктах – главные проблемы, беспокоящие молодёжь, это заработок и трудоустройство – и большая часть респондентов выказывает здесь серьёзную обеспокоенность. Молодёжь нуждается в поддержке со стороны государства и общественных институтов, несмотря на достаточную готовность самоорганизации и решения своих проблем самостоятельно.

Самые большие страхи молодых людей связаны с риском потерять средства к существованию. Об этом в интернет-опросе сообщили 80,9% парней и 78,4% девушек. Причём, речь идёт не столько о страхах за свою жизнь или жизнь своих близких (эти опасения оказались только на третьем месте), сколько о материальных условиях жизни.

Почти 2/3 опрошенных нами молодых людей готовы лично участвовать в организации и проведении общественных развлекательных мероприятий. Этот огромный социальный потенциал остаётся практически невостребованным. Многие участники опроса сетовали на недостаточное количество публичных мест для отдыха, развлечений и саморазвития молодёжи.

«В ходе проведения исследования мы зафиксировали социально опасный уровень эмиграционных ориентаций белорусской молодёжи. Так, по нашим данным,на внешнюю эмиграцию настроена треть (36,2%) парней и пятая часть (21,5%) девушек. Это может создать непомерные риски для демографической и экономической безопасности белорусского государства.» — говорит доктор социологических наук, профессор Юрий Бубнов.

По результатам исследования, эксперты советуют обратить внимание на информирование населения о работе с молодежью и молодежных проблемах; расширить спектр образовательных мероприятий; предоставить (безвозмездно) места для самореализации молодёжи, например общественные пространства (парки, библиотеки, арт-пространства и др.); работать над воспитанием молодёжи, самооценкой и имиджем белорусского общества, осознанием национальных ценностей;также наряду с государственной поддержкой молодёжи, важно внедрять новые формы негосударственной помощи молодым людям, по тем или иным причинам оказавшимся в трудной ситуации. Речь может идти, в частности, о создании студенческих фондов взаимопомощи, фондов добровольных пожертвований и т.п.

Подробнее с результатами и рекомендациями можно ознакомиться по ссылке.