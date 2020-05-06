Литва не откроет границу с Беларусью, как минимум, до июня. Об этом заявила глава МВД Литвы Рита Тамашунене.

По словам главы МВД Литвы, вопрос об открытии границ между странами — членами ЕС обсуждается в связи с тем, что в этих государствах зафиксирован спад заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Она отметила, что на совете министров в ходе обсуждения данного вопроса было принято решение, что максимальная дата открытия границ — 15 мая. При этом страны ЕС будут сами решать, нужен ли на их границах санитарный контроль. Внешние же границы, в частности границы Литвы с Беларусью и Россией, будут закрыты как минимум до июня.