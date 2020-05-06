Как сообщает Министерство здравоохранения, на 6 мая выздоровели и выписаны 4388 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Зарегистрированы 19255 человек, зараженных COVID-19. Это 8,7% от 220045 проверенных. Плюс 905 за последние сутки.

За статистический период на территории страны умерли 112 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

В мире за сутки количество инфицированных увеличилось на 81695 человек. Прирост составил 2,2% к общему количеству зараженных, которых на 6 мая зарегистрировано 3723 886.